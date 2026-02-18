Documenti non in regola | chiusa la palestra dell' influencer Eros Luxor

Eros Luxor, influencer noto per i consigli su fitness e alimentazione, ha visto chiudere la sua palestra a causa di irregolarità nei documenti. La struttura, frequentata da molti appassionati, è stata chiusa dopo un controllo delle forze dell’ordine che ha scoperto mancanze amministrative e autorizzative. Durante l’ispezione, i carabinieri e i vigili hanno riscontrato che alcuni certificati erano mancanti o non aggiornati, impedendo così la regolare apertura dell’attività.

Carabinieri e polizia municipale hanno sequestrato la BodyLife di piazza Tineo, in zona Oreto, gestita da Eros Di Maio insieme a un socio. Diverse le contestazioni sulle autorizzazioni al culturista noto su TikTok per i suoi bicipiti e la sua dieta a base di "riso, vitamina e pollo". La replica: "Siamo stati truffati dal nostro tecnico, siamo pronti a denunciarlo" Per insegnare a scolpire i bicipiti, al grido di “riso, pollo e vitamine”, aveva le carte in regola, ma lo stesso, a quanto pare, non si potrebbe dire della sua palestra che è stata chiusa da carabinieri e polizia municipale per diverse presunte irregolarità.🔗 Leggi su Palermotoday.it

