Lavori per la nuova palestra del Classico | il 29 e 30 dicembre strada chiusa e modifiche alla viabilità
Nell’ambito dei lavori per la realizzazione della nuova palestra del liceo Classico in via Carducci, a cura della Provincia di Ravenna, saranno eseguite, il 29 e il 30 di dicembre e in caso di maltempo anche il 31, le operazioni di smontaggio di una gru e il tratto tra via di Roma e il civico 9. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Nuova ciclabile in via Carducci - In via Carducci, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova palestra del liceo Classico, arriverà anche una pista ciclabile. ravennawebtv.it
