Jumpers | Un Salto tra gli Animali Disney ha annunciato le voci italiane

Disney Italia ha svelato le voci italiane del nuovo film d’animazione Jumpers: Un Salto tra gli Animali, che uscirà nelle sale italiane il 5 marzo. L’anticipazione ha già fatto salire l’attesa tra i fan, pronti a scoprire le voci dei personaggi del film, prodotto da Disney e Pixar.

Disney Italia ha annunciato le voci italiane dell'atteso film d'animazione Disney e Pixar Jumpers: Un Salto tra gli Animali, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 5 marzo. Tecla Insolia e Giorgio Panariello presteranno le loro voci rispettivamente a Mabel e a Re George, insieme a loro anche Francesco Prando (voce del sindaco Jerry Generazzo) e Rossella Izzo (voce della regina degli insetti). Tecla Insolia presta la sua voce a Mabel, un'appassionata amante degli animali che segue ferocemente il suo cuore, si prende cura di creature grandi e piccole, ma a volte perde la pazienza con il genere umano.

