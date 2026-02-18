Discariche abusive con vista sul mare | scattano i sequestri

Una discarica abusiva scoperta vicino al mare ha portato al sequestro di materiali illeciti. La causa è il deposito illegale di rifiuti, che minaccia la sicurezza ambientale e la salute pubblica. Le forze dell’ordine hanno individuato il sito nascosto tra le scogliere, dove si accumulavano sacchi e altri scarti pericolosi. Questa operazione si inserisce in un’ampia azione di controllo contro lo smaltimento illegale di rifiuti, particolarmente intensa nelle zone a rischio. Le autorità continuano a monitorare le aree sensibili per prevenire nuovi episodi simili.

L'operazione dei carabinieri nell'ambito dei controlli nella Terra dei Fuochi tra Castel Volturno, Mondragone e Falciano del Massico Prosegue con determinazione l'azione di contrasto ai reati ambientali nell'ambito del piano straordinario di controllo delle aree critiche per lo sversamento illecito di rifiuti nella cosiddetta "Terra dei Fuochi". Nella mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone hanno condotto una serie di mirati servizi che hanno portato al sequestro di diverse aree interessate da abbandono incontrollato di rifiuti.