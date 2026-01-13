Isola d' Elba | Scoperti e sequestrati 500 metri quadrati di discariche abusive scattano le denunce | il blitz della Guardia Costiera

La Guardia Costiera dell’Isola d’Elba ha individuato e sequestrato circa 500 metri quadrati di discariche abusive, intervenendo per tutelare l’ambiente locale. L’operazione si è conclusa con denunce a carico dei responsabili, contribuendo alla tutela del territorio e alla preservazione del patrimonio naturale dell’isola. Un intervento volto a contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti e a promuovere pratiche più sostenibili.

