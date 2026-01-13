Isola d' Elba | Scoperti e sequestrati 500 metri quadrati di discariche abusive scattano le denunce | il blitz della Guardia Costiera
La Guardia Costiera dell’Isola d’Elba ha individuato e sequestrato circa 500 metri quadrati di discariche abusive, intervenendo per tutelare l’ambiente locale. L’operazione si è conclusa con denunce a carico dei responsabili, contribuendo alla tutela del territorio e alla preservazione del patrimonio naturale dell’isola. Un intervento volto a contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti e a promuovere pratiche più sostenibili.
Circa 500 metri quadrati di discariche abusive sono stati complessivamente scoperti sul territorio dell'isola d'Elba. Un'attività ispettive finalizzata dalla Guardia Costiera di Portoferraio con l'obiettivo di tutelara l’ambiente marino-costiero e contrastare gli illeciti ambientali, che ha. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Isola d'Elba, in balia del vento e della corrente dopo aver rotto un remo: canoista salvato dalla guardia costiera
Leggi anche: Isola d'Elba, in balia del vento e della corrente dopo aver rotto un remo: canoista salvato dalla guardia costiera
Isola d'Elba | Sequestrati 500 metri quadrati di discariche abusive: blitz della Guardia Costiera.
Pasqua all'Isola d'Elba tra natura e storia - Per il fine settimana di Pasqua, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano propone tre diversi percorsi per scoprire l'isola a ritmo lento, un'esperienza che permette di cogliere la varietà dei tanti ... ansa.it
Isola d'Elba, vacanze, info, foto e curiosità - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.