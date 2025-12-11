Brescello si indaga su una maxi discarica abusiva di 900mila tonnellate di rifiuti | Scorie d’acciaio non trattate Compromesse le acque sotterranee

Indagata una maxi discarica abusiva a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, dove tra il 2008 e il 2015 sono state smaltite circa 900mila tonnellate di rifiuti, tra cui scorie d’acciaio non trattate. La Procura ha accertato che le operazioni hanno compromesso le acque sotterranee, sollevando gravi preoccupazioni ambientali e di salute pubblica.

910.730 tonnellate di rifiuti sono state smaltite senza autorizzazione dal 2008 al 2015 nel comune di Brescello, in provincia di Reggio Emilia, secondo quanto accertato dalla Procura guidata da Calogero Gaetano Paci. Una montagna di scorie di acciaieria e di fusione che sarebbe responsabile di un inquinamento ambientale senza precedenti sulle rive del Po, dove l’indagine coordinata dalla pubblico ministero Giulia Galfano indica superamenti dei valori limite di concentrazione, per ferro e arsenico, che hanno deteriorato e compromesso la qualità delle acque sotterranee nella zona. L’inchiesta ha prodotto un decreto di perquisizioni e sequestri che saranno condotti dai Carabinieri dei Nuclei Radiomobile e Investigativo di Polizia Ambientale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Brescello, si indaga su una maxi discarica abusiva di 900mila tonnellate di rifiuti: “Scorie d’acciaio non trattate. Compromesse le acque sotterranee”

