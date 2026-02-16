Il docente non può acquistare il cellulare con la Carta docente ma ha lo sconto fino al 50% nel marketplace per Tecnologia ed elettronica

Il docente Marco Rossi non può usare la Carta docente per comprare un cellulare, ma può usufruire di uno sconto fino al 50% sui prodotti di tecnologia e elettronica nel marketplace dedicato. La piattaforma ha aggiornato le sue regole, limitando l’uso della carta per alcuni acquisti e ampliando le offerte di sconto su altri prodotti. Ora, gli insegnanti possono trovare sconti più vantaggiosi sui dispositivi elettronici, ma devono rispettare nuove restrizioni per l’acquisto di dispositivi mobili.

