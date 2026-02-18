Diretta gol Champions League LIVE | Bodo Glimt Inter 1-1 Atletico Madrid uno-due micidiale col Club Brugge

Il Bodo Glimt ha pareggiato 1-1 contro l’Inter nella partita di Champions League, mentre l’Atletico Madrid ha segnato due gol in rapida successione contro il Club Brugge. La sfida tra le due squadre norvegesi e italiane si è conclusa con un risultato equilibrato, mentre i colchoneros hanno dimostrato grande efficacia in attacco. La partita ha visto azioni intense e tiri pericolosi da entrambe le parti. La fase dei playoff prosegue con molte emozioni e sorprese per i tifosi di tutta Europa.

Atletico Madrid-Bodo/Glimt (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gol in abbondanza al Metropolitano?Nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League, l'Atletico Madrid si prepara ad affrontare il BodoGlimt al Metropolitano.