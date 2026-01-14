False fatturazioni a Reggio Emilia nuove misure cautelari

A Reggio Emilia, polizia e Guardia di Finanza hanno eseguito misure cautelari legate a false fatturazioni e trasferimenti fraudolenti di valori. Le azioni, ordinate dalla Dda di Bologna e dalla Procura locale, mirano a contrastare attività illecite che favoriscono il sodalizio ‘ndranghetistico presente in Emilia. L’intervento si inserisce in un’operazione volta a rafforzare la tutela della legalità e a contrastare le infiltrazioni mafiose nella regione.

Reggio Emilia, 14 gennaio 2026 - Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare e un ordine di esibizione documentazione, emessi rispettivamente dalla Dda di Bologna e dalla Procura della Repubblica, per l'ipotesi di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dalla finalità di agevolare il sodalizio 'ndranghetistico operante in Emilia. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa nei confronti di un uomo già indiziato di essere un esponente della cosca di 'ndrangheta emiliana, mentre il sequestro preventivo riguarda una società e relativo patrimonio aziendale.

False fatturazioni e riciclaggio, 29 misure e 40 perquisizioni - Ventinove misure cautelari e 40 perquisizioni sono in corso di esecuzione in 10 citta tra Emilia Romagna , Campania e Lombardia nei confronti di presunti appartenenti a un'associazione per delinquere ... ansa.it

Gdf Reggio Emilia, frode fiscale con utilizzo fatture false per 37 mln - REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – I militari della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia e sotto la direzione ... iltempo.it

NanoTV. . #Campania- Fatture false e società cartiere, maxi sequestro da oltre 1,5 milioni tra Napoli, Caserta e Benevento Servizio di #RossellaGiaquinto #NanoTG #NanoTV facebook

