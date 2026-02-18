Diplomi falsi a 10mila euro prof sospesi a Caivano e Crispano dopo la denuncia della preside Carfora

Un professore sospeso a Caivano e Crispano, coinvolto nello scandalo dei diplomi falsi venduti a 10.000 euro, è stato scoperto grazie alla denuncia della preside Carfora. L'inchiesta ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di trenta persone, tra cui anche un vigile urbano che avrebbe tentato di ottenere sconti. Le autorità stanno cercando di fare luce su un sistema illegale che avrebbe coinvolto più soggetti e che ha provocato preoccupazione tra i genitori degli studenti. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Trenta indagati nell'inchiesta su due presunti diplomifici nel Napoletano; tra loro anche un vigile urbano, che avrebbe cercato di ottenere degli sconti. Sono accusati di aver realizzato un vero e proprio diplomificio, le 18 persone, tra prof e gli addetti di un istituto scolastico paritario e di un centro di formazione di Crispano e Caivano. I Carabinieri di Caivano hanno arrestato due persone a Crispano e Caivano, coinvolte in un giro di diplomi falsi e assenze inventate nei registri scolastici.