Diocesi | Stop alla tiritera e al polverone su tutta l’immigrazione

La Diocesi di Piacenza-Bobbio ha chiuso con fermezza le polemiche sull’immigrazione, chiedendo di smettere di alimentare discussioni sterili e di creare confusione. L’Ufficio di Pastorale per i Migranti ha espresso solidarietà ai due agenti di polizia locale aggrediti da un uomo proveniente dalla Nigeria, rimasti feriti mentre cercavano di mantenere l’ordine in città. La vicenda si è verificata ieri sera, quando i militari hanno tentato di fermare il sospetto, che ha reagito con violenza.

L’Ufficio di Pastorale per i Migranti della Diocesi di Piacenza-Bobbio esprime «tutta la sua solidarietà ai due agenti di polizia locale rimasti vittime della violenza di un immigrato nigeriano durante l’espletamento del loro lavoro e del loro dovere». «Non ci stancheremo mai – commentano padre Mario Toffari e il diacono Giuseppe Chiodaroli - di diffondere tra gli immigrati il dovere del rispetto della legge e delle norme del Paese che li ospita e anche di coloro che, come la Polizia Locale, garantiscono il corretto vivere civile. Un particolare ricordo va anche alle famiglie dei due agenti: vi siamo vicini e condividiamo il disagio e anche la rabbia per chi, sbagliando gravemente, ha provocato inutile dolore a persone innocenti e impegnate in favore della nostra società.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

