Atreju Fitto a tutto campo | Finalmente l’immigrazione è un tema centrale su cui tutta la Ue converge

Durante Atreju, Raffaele Fitto ha sottolineato come l’immigrazione sia diventata un tema centrale di convergenza tra i paesi europei. Tra il ruolo delle regioni, i rapporti con gli Stati Uniti, le questioni di politica globale e la situazione in Ucraina, l’intervento ha evidenziato le sfide e le priorità attuali dell’Europa.

Dal ruolo delle regioni ai rapporti Usa-Ue, dal dossier immigrazione alle sfide globali dell’Europa passando per Kiev. Ospite ad Atreju per un’intervista a tutto campo Raffaele Fitto ha affrontato tutti i temi caldi dell’agenda nazionale e internazionali. “Le regioni europee hanno oggi un grande ruolo”, ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea rispondendo alle domande del giornalista Roberto Inciocchi. “Il livello regionale è decisivo, sia per mantenere ferma la dimensione locale, sia per l’inserimento in una dinamica europea per le politiche finalizzate alla riduzione delle disparità”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Atreju, Fitto a tutto campo: “Finalmente l’immigrazione è un tema centrale su cui tutta la Ue converge”

