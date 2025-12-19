Il liceo vescovile insegna la pace Stop alla collaborazione con Olitec La diocesi frena | Nessun accordo

Il liceo vescovile di Pontremoli interrompe la collaborazione con la Fondazione Olitec, chiarendo di non aver mai siglato un accordo. La diocesi ribadisce il proprio impegno per un percorso educativo improntato alla pace, sospendendo ogni iniziativa legata alle discipline innovative proposte da Olitec. Una decisione che sottolinea l’importanza di valori condivisi e di un dialogo trasparente nel mondo scolastico.

Sospesa la collaborazione con la Fondazione Olitec relativa a un accordo con il liceo vescovile di Pontremoli per inserire nel percorso scolastico le discipline “ Bria “ (acronimo di: bioinformatica, realtà immersiva e intelligenza artificiale ). La fumata nera in un annuncio dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, che spiega i motivi della decisione. "Nel numero 42 del settimanale diocesano ’Toscana Oggi-Vita Apuana’, pubblicato lo scorso 9 novembre – spiegano dagli uffici – è apparsa un’intervista al preside del Liceo Vescovile don Pietro Pratolongo dove si annunciava la proposta di collaborazione con la Fondazione Olivetti Tecnologia e Ricerca (Olitec) per l’introduzione nel percorso scolastico delle discipline “Bria“ attraverso il “Percorso Magellano Italia 2025“, in base al quale fornire ai giovani strumenti per affrontare il loro futuro professionale, in un’epoca in cui la conoscenza scientifica e tecnologica risulta cruciale per accedere agli sbocchi lavorativi del nuovo mercato globale ed è importante non solo saperla utilizzare ma anche conoscerne gli aspetti antropologici, morali ed etici, implicati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

