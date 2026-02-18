Diocesi di Reggio Emilia | cinque nuovi diaconi e presbiteri un futuro di fede e competenze al servizio della comunità
Nella diocesi di Reggio Emilia, cinque persone sono state ordinate come diaconi e presbiteri, portando con sé una combinazione di fede e competenze pratiche. Questa scelta rafforza l’impegno della Chiesa locale nel servizio alla comunità e nel sostenere le attività pastorali. I nuovi ministri del Vangelo sono pronti a iniziare il loro percorso, portando un contributo concreto alle diverse iniziative della parrocchia.
Una Chiesa che guarda al mondo: cinque nuovi diaconi e presbiteri per la diocesi di Reggio Emilia. Reggio Emilia si prepara ad accogliere cinque nuovi ministri del Vangelo. Durante una recente celebrazione nella chiesa di Gesù Buon Pastore, il vescovo Giacomo Morandi ha ammesso all’ordine del diaconato e presbiterato Alessandro Lauri, Stefano Carretti, Manuel Mandaglio, Jean Noel Randrianantenaina e Kouande Charles Assemien, segnando un momento cruciale per la comunità ecclesiale locale e un rinnovato slancio per il servizio pastorale. Giovani e formazione: un investimento sul futuro della Chiesa reggiana.🔗 Leggi su Ameve.eu
