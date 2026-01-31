Radici comunità e futuro Forza Italia parte da Pellaro e guarda al futuro di Reggio Calabria

Ieri a Pellaro si è tenuto un incontro di Forza Italia che ha coinvolto i cittadini. Al centro civico Cosimo Cardea, il partito ha aperto un dibattito sulla comunità e il futuro di Pellaro e di Reggio Calabria. L’obiettivo era ascoltare le opinioni e le preoccupazioni degli abitanti, trasformando un evento politico in un momento di confronto diretto.

Si è svolto ieri al centro civico Cosimo Cardea di Pellaro un dibattito pubblico dal tema "Radici, comunità e futuro: Forza Italia per Pellaro" promosso dal coordinamento Forza Italia Città metropolitana di Reggio Calabria, che ha trasformato un incontro politico in un momento di ascolto.

