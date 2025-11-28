Ferrara Boxe riunione di pugilato olimpico con dieci incontri tra dilettanti
Sarà una giornata ricca di boxe quella che si terrà domenica 30, con inizio alle 16, presso la palestra della Ferrara Boxe in via Bologna 306. Si svolgerà, infatti, una riunione di pugilato olimpico e sul ring saliranno i migliori dilettanti in circolazione. Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
BOXE. RIUNIONE DI PUGILATO OLIMPICO ALLA FERRARA BOXE. L'Articolo: https://www.ferrarasport.it/boxe-riunione-di-pugilato-olimpico-alla-ferrara-boxe/ - facebook.com Vai su Facebook
La Boxe in Fiera: dieci match dilettantistici a Jolanda di Savoia - Domenica prossima alle 18, piazza Giovanni Paolo II di Jolanda di Savoia ospiterà una riunione pugilistica incentrata su ben dieci match dilettantistici intitolata “La Boxe in Fiera”. Riporta ilrestodelcarlino.it
Al palasport assalto tricolore di Dario Sapone. L’atleta di Croce sfiderà Petriccioli in aprile - E nel frattempo il club ferrarese si gode anche il titolo di Chiara Roveggio ... Secondo msn.com
Pugilato: Venerdì a Ferrara Tricolore Welter e Pamela Noutcho - Interessante serata pugilistica a Ferrara: venerdì sul ring della Bondi Arena di Ferrara, Pamela Malvina Noutcho, boxeur e infermiera all'Ospedale Maggiore oltre che simbolo della comunità multietnica ... ansa.it scrive