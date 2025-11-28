Ferrara Boxe riunione di pugilato olimpico con dieci incontri tra dilettanti

Ferraratoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà una giornata ricca di boxe quella che si terrà domenica 30, con inizio alle 16, presso la palestra della Ferrara Boxe in via Bologna 306. Si svolgerà, infatti, una riunione di pugilato olimpico e sul ring saliranno i migliori dilettanti in circolazione. Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

La Boxe in Fiera: dieci match dilettantistici a Jolanda di Savoia - Domenica prossima alle 18, piazza Giovanni Paolo II di Jolanda di Savoia ospiterà una riunione pugilistica incentrata su ben dieci match dilettantistici intitolata “La Boxe in Fiera”. Riporta ilrestodelcarlino.it

ferrara boxe riunione pugilatoAl palasport assalto tricolore di Dario Sapone. L’atleta di Croce sfiderà Petriccioli in aprile - E nel frattempo il club ferrarese si gode anche il titolo di Chiara Roveggio ... Secondo msn.com

Pugilato: Venerdì a Ferrara Tricolore Welter e Pamela Noutcho - Interessante serata pugilistica a Ferrara: venerdì sul ring della Bondi Arena di Ferrara, Pamela Malvina Noutcho, boxeur e infermiera all'Ospedale Maggiore oltre che simbolo della comunità multietnica ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ferrara Boxe Riunione Pugilato