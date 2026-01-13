Parliamo di diritti umani | ciclo di incontri di Amnesty international a Udine
A Udine prende avvio un ciclo di incontri dedicati ai diritti umani, organizzato dalle attiviste e dagli attivisti di Amnesty International Italia. L'iniziativa mira a promuovere un dialogo approfondito su temi fondamentali come libertà, uguaglianza e giustizia, coinvolgendo la comunità locale. Gli appuntamenti rappresentano un'occasione per sensibilizzare e informare sui diritti umani, favorendo una maggiore consapevolezza e partecipazione civica nel rispetto dei principi universali.
Parliamo di diritti umani: al via a Udine un ciclo di incontri organizzato dalle persone attiviste di Amnesty International Italia.Gli incontriSi comincia venerdì 16 gennaio, a Udine, in sala Pierluigi di Piazza all'interno della Comunità Nove - Coop Itaca nel del Parco di Sant’Osvaldo, in via. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
