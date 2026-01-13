Parliamo di diritti umani | ciclo di incontri di Amnesty international a Udine

A Udine prende avvio un ciclo di incontri dedicati ai diritti umani, organizzato dalle attiviste e dagli attivisti di Amnesty International Italia. L'iniziativa mira a promuovere un dialogo approfondito su temi fondamentali come libertà, uguaglianza e giustizia, coinvolgendo la comunità locale. Gli appuntamenti rappresentano un'occasione per sensibilizzare e informare sui diritti umani, favorendo una maggiore consapevolezza e partecipazione civica nel rispetto dei principi universali.

