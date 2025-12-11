Tumore al seno dall’associazione Armonia oltre 13mila euro per la Breast Unit
L’associazione “Armonia” e la presidente Erika Caffi continuano a sostenere la Breast Unit di Piacenza, contribuendo con oltre 13.000 euro. Questo importante supporto rafforza l’impegno dell’Ausl di Piacenza nella lotta contro il tumore al seno, evidenziando l’attenzione costante verso la cura e il miglioramento delle prestazioni dedicate alle pazienti.
L’impegno costante dell’Ausl di Piacenza sul fronte della cura del tumore al seno trova ancora una volta un sostegno concreto grazie alla generosità dell’associazione Armonia e della sua presidente Erika Caffi, da anni al fianco della Breast Unit, diretta da Dante Palli. L’associazione ha infatti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Secondo uno studio, una proteina già nota per riconoscere i danni al DNA potrebbe prevenire il tumore al seno ? - facebook.com Vai su Facebook
Tumore al seno, ecco perché la mammografia va anticipata in tutta Italia a partire dai 45 anni ilsole24ore.com/art/tumore-sen… Vai su X
Tumore al seno, dall’associazione “Armonia” oltre 13mila euro per la Breast Unit - L’associazione ha infatti recentemente effettuato una doppia donazione destinata a potenziare le competenze e l’organizzazione del percorso assistenziale ... Scrive ilpiacenza.it
Tumore al seno, Fondazione Airc si mobilita anche in Toscana - Da mercoledì primo ottobre l’illuminazione in rosa di centinaia di palazzi comunali e monumenti tra cui Il monumento in piazza della Vittoria a Firenze, il monumento ... Riporta lanazione.it