Di Gregorio continua a deludere | Ogni tiro è un gol pur senza colpe specifiche Il giudizio dopo Galatasaray Juve

Di Gregorio ha subito un’altra bocciatura durante la partita contro il Galatasaray, dove ha concesso più di un gol senza poter evitare le reti. La sua porta ha subito diverse conclusioni che si sono infilate, anche se l’estremo difensore non ha commesso error evidenti. La squadra avversaria ha approfittato di alcune occasioni, mettendo sotto pressione il portiere.

Di Gregorio continua a deludere anche con il Galatasaray, pur senza avere delle colpe specifiche. Vediamo l'analisi completa dopo la disfatta. La Juve torna dalla trasferta di Champions League con un passivo pesantissimo che mette a nudo le fragilità difensive mostrate in Turchia. L'analisi odierna di Tuttosport, focalizzata sulla prestazione dei singoli dopo il rovinoso 5-2 contro il Galatasaray, si sofferma su Michele Di Gregorio. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il portiere, protagonista di una serata da incubo per numero di palloni raccolti in fondo al sacco, ha ricevuto un voto di 5.5 in pagella. Il quotidiano torinese sottolinea un dato statistico impietoso per l'estremo difensore: nel corso del match ogni tiro è stato un gol.