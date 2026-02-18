Depemokimab approvato in Europa | nuova terapia per asma grave e poliposi nasale riduce le riacutizzazioni

L’Agenzia europea per i medicinali ha approvato Depemokimab, un nuovo farmaco che aiuta a ridurre le crisi di asma grave e i polipi nasali. La decisione si basa su studi clinici che dimostrano come questa terapia possa diminuire le riacutizzazioni e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Ora, migliaia di persone in Europa avranno a disposizione una soluzione più efficace contro queste patologie.

Depemokimab: Una Nuova Frontiera nella Lotta Contro l’Asma Grave e la Poliposi Nasale. Una svolta significativa si prospetta per milioni di pazienti in Europa affetti da asma grave e rinosinusite cronica con poliposi nasale. L’approvazione europea di depemokimab, un farmaco biologico ad azione prolungata, promette di ridurre le riacutizzazioni e migliorare la qualità di vita dei pazienti, offrendo una nuova speranza terapeutica per queste condizioni complesse e spesso debilitanti. Un Meccanismo d’Azione Innovativo per un Approccio Personalizzato. Depemokimab rappresenta un’innovazione importante perché agisce sull’infiammazione di tipo 2, un meccanismo chiave alla base di queste patologie.🔗 Leggi su Ameve.eu

Farmaci, Caruso (Gemelli): “Depemokimab riduce riacutizzazioni asma con infiammazione T2”Il dottor Caruso dell’Ospedale Gemelli annuncia che il farmaco Depemokimab riduce le riacutizzazioni dell’asma con infiammazione di tipo T2.

Nuovi dati, con vaccino anti-Rsv meno ricoveri infarti ictus e riacutizzazioni Bpco e asmaGsk ha presentato nuovi dati che mostrano come il vaccino anti-Rsv riduca i ricoveri per infarti, ictus e riacutizzazioni di Bpco e asma.

