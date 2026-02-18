Risarcimento alla ong Sea Watch furia di Meloni contro in giudici per la decisione che lascia senza parole
Giorgia Meloni si infuria contro i giudici di Palermo che hanno deciso di risarcire la ONG Sea Watch. La premier critica la sentenza, accusando i magistrati di premiare chi sfida apertamente le norme italiane. Meloni sottolinea che questa decisione rischia di incoraggiare comportamenti illegali nel Mediterraneo. La sua reazione arriva dopo che un tribunale ha stabilito un indennizzo per l’organizzazione, che aveva messo in discussione le leggi sul salvataggio in mare. La polemica si accende con velate accuse di favoritismi giudiziari.
Una decisione “che lascia senza parole”. Così Giorgia Meloni ha definito quanto stabilito dal tribunale di Palermo. La ong Sea Watch dovrà essere risarcita dallo Stato italiano per oltre 76mila euro. In un video sui social la premier ha commentato la vicenda attaccando la magistratura: “Ma il suo compito è quello di far rispettare la legge o è quello di premiare chi si vanta di non rispettare la legge?”, ha detto furiosa la presidente del Consiglio. Lo Stato italiano deve risarcire Sea Watch Giorgia Meloni furiosa contro i giudici La vicenda di Carola Rackete nel 2019 Il commento di Salvini Lo Stato italiano deve risarcire Sea Watch La vicenda del risarcimento è stata riassunta e commentata da Giorgia Meloni sui suoi canali social. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Argomenti discussi: Seawatch, i magistrati danno ragione a Carola: lo Stato deve risarcire la ONG; Migranti, risarcimento di 76mila euro a SeaWatch per blocco nave dopo caso Rackete. Meloni: Senza parole.
Risarcimento di oltre 76mila per la Ong Sea Watch
La giudice della sezione civile Maura Cannella, nella sentenza sulla causa promossa da Sea Watch, oltre alla condanna della Prefettura di Agrigento, del ministero dell'Interno, del ministero delle Inf ...
Migranti, risarcimento di 76mila euro a SeaWatch per blocco nave dopo caso Rackete. Meloni: Senza parole
Carola Rackete, al comando della Sea Watch 3 con 42 migranti a bordo, nel giugno del 2019 disubbidì al divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane ...
