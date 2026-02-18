Giorgia Meloni si infuria contro i giudici di Palermo che hanno deciso di risarcire la ONG Sea Watch. La premier critica la sentenza, accusando i magistrati di premiare chi sfida apertamente le norme italiane. Meloni sottolinea che questa decisione rischia di incoraggiare comportamenti illegali nel Mediterraneo. La sua reazione arriva dopo che un tribunale ha stabilito un indennizzo per l’organizzazione, che aveva messo in discussione le leggi sul salvataggio in mare. La polemica si accende con velate accuse di favoritismi giudiziari.

Una decisione “che lascia senza parole”. Così Giorgia Meloni ha definito quanto stabilito dal tribunale di Palermo. La ong Sea Watch dovrà essere risarcita dallo Stato italiano per oltre 76mila euro. In un video sui social la premier ha commentato la vicenda attaccando la magistratura: “Ma il suo compito è quello di far rispettare la legge o è quello di premiare chi si vanta di non rispettare la legge?”, ha detto furiosa la presidente del Consiglio. Lo Stato italiano deve risarcire Sea Watch Giorgia Meloni furiosa contro i giudici La vicenda di Carola Rackete nel 2019 Il commento di Salvini Lo Stato italiano deve risarcire Sea Watch La vicenda del risarcimento è stata riassunta e commentata da Giorgia Meloni sui suoi canali social. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Risarcimento alla ong Sea Watch, furia di Meloni contro in giudici per la "decisione che lascia senza parole"

