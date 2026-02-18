Della Valle solito show | Brescia prima semifinalista di Coppa Italia Udine ko

Della Valle ha portato la sua squadra, Brescia, alla prima semifinale di Coppa Italia, battendo Udine 78-64. La sua capacità di segnare punti e la solidità difensiva di Ndour hanno decisamente inciso sull’esito della partita. Brescia ha controllato il ritmo fin dall’inizio, grazie anche alle ottime risposte offensive di ADV. Udine ha tentato di riaprire il match, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio accumulato. Ora, i biancoblu si preparano alla sfida successiva.

È Brescia la prima semifinalista della 50ª edizione della Coppa Italia: la squadra di Cotelli batte Udine 78-64 giocando una partita autorevole, nonostante qualche distrazione nel finale. Sono Ndour e Della Valle i protagonisti del successo della Germani: ADV è il solito leader offensivo, e coi 17 punti realizzati diventa il 3º miglior marcatore della competizione (202); Ndour invece è decisivo in entrambe le metà campo, soprattutto con la difesa nel finale. All'Apu, invece, non basta l'ottima prova di Calzavara. Si apre il sipario delle Final Eight, e Udine paga in avvio un palco che non conosce.