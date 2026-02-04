Questa sera si decide chi sarà la prima semifinalista di Coppa Italia. La partita tra Inter e Torino si è giocata a Monza, poiché lo stadio ‘San Siro’ era chiuso per le Olimpiadi. Ora si aspetta Napoli e Como, che si sfideranno nei prossimi turni.

Quest’oggi è andato in scena il primo Quarto di Finale di Coppa Italia. La sfida ha messo davanti Inter e Torino, giocata a Monza per via dell’indisponibilità dello stadio ‘San Siro’ per le Olimpiadi. Ora gli occhi sono tutti su martedì prossimo, quando al ‘Maradona’ scenderanno in campo Napoli e Como. Inter in semifinale contro Napoli o Como. L’Inter è riuscita a strappare il pass per accedere alle semifinali di Coppa Italia, vincendo 2-1 contro il Torino. In rete Angie-Yoan Bonny e Andy Diouf per i nerazzurri, mentre per la squadra di Marco Baroni ha accorciato le distanza Sandro Kulenovic. L’attenzione ora è rivolta a Napoli-Como, in programma martedì 10 febbraio alle ore 21:00. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Coppa Italia, decretata la prima semifinalista: si attende Napoli – Como

Il match tra Napoli e Como si giocherà il 10 febbraio al Maradona, valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

