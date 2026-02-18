Basket la Germani Brescia supera Udine e raggiunge le semifinali della Coppa Italia 2026

La Germani Brescia ha vinto contro Udine, assicurandosi un posto nelle semifinali della Coppa Italia 2026. La squadra ha dominato il match fin dall’inizio, segnando 25 punti nel primo quarto e mantenendo il vantaggio fino alla fine. I giocatori di Brescia hanno mostrato grande intensità in difesa e precisione in attacco, portando a casa la vittoria con un punteggio finale di 85-70. La qualificazione è arrivata grazie a una buona organizzazione di gioco e a un’ottima collaborazione tra i componenti della squadra. Ora, aspetta la fase successiva del torneo.

È la Germani Brescia la prima squadra qualificata alle semifinali delle Final Eight Coppa Italia 2026. All’Inalpi Arena di Torino, la squadra lombarda è riuscita a superare 78-64 nel primo quarto di finale l ‘Apu Udine, tornata dopo venti anni tra le migliori otto. La seconda forza del campionato ha condotto in testa tutta la partita, difendendosi nel migliore dei modi ai tentativi di rimonta friulani. Grandi protagonisti del match Amedeo Della Valle ed Andrea Calzavara con 17 punti. I tre punti di Della Valle aprono il match prima della risposta di Udine firmata Christon. Alibegovic firma il -1 ma i canestri di Bilan e Ndour e la tripla di un Della Valle subito in palla valgono il momentaneo +8 Germani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, la Germani Brescia supera Udine e raggiunge le semifinali della Coppa Italia 2026 Nikola Ivanovic salta la Coppa Italia: Germani Brescia senza il playmakerNikola Ivanovic non parteciperà alla partita di Coppa Italia perché si è infortunato durante l’allenamento di ieri. Calcio serie C. La Ternana è travolgente in Coppa Italia. Batte Brescia e approda alle semifinaliNell’ambito della Coppa Italia di Serie C, la Ternana si impone con un netto 4-1 sul Brescia, conquistando così un posto nelle semifinali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A Basket, Brescia Virtus Bologna: orari e dove vedere; Il big match Germani Brescia - Virtus Olidata Bologna lunedì alle 20.00 live su LBATV e Sky Sport Basket; Brescia lotta da leonessa, ma cede nel finale: la Virtus passa 79-87 - BresciaToday; Basket: news e approfondimenti. Basket, la Germani Brescia supera Udine e raggiunge le semifinali della Coppa Italia 2026È la Germani Brescia la prima squadra qualificata alle semifinali delle Final Eight Coppa Italia 2026. All'Inalpi Arena di Torino, la squadra lombarda è ... oasport.it Diretta/ Brescia Udine (risultato 68-49) video streaming tv: dominio lombardo! (18 febbraio 2026)Diretta Brescia Udine streaming video tv, oggi mercoledì 18 febbraio 2026: orario e risultato live del quarto di finale della Coppa Italia di basket. ilsussidiario.net INIZIANO LE FINAL EIGHT! In campo Brescia-Udine Live: https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/germani-brescia-vs-apu-udine-dove-in-tv-preview-diretta-ore-18-00-354708 facebook #GameDay LBA - 20ª Giornata Germani Brescia 18:15 Itelyum Arena Diretta TV su Skysport Basket e in streaming su LBATV e diretta radio su Radio Village Network biglietti disponibili sul nostro sito Il game day è presentato da Simone Fus x.com