Del Piero analizza Napoli Juve | Sarà una grande partita hanno grandissima ambizione La classifica dei bianconeri è meno brillante ma…

Del Piero, leggenda della Juve, ha parlato così verso il match di campionato di domenica dei bianconeri al Maradona contro il Napoli. Le parole. Un tuffo nel passato, lì dove i sogni di ogni bambino iniziano a prendere forma tra un pallone che rimbalza male e la polvere di un campetto di periferia. Alessandro Del Piero è tornato alle origini. L’eterno capitano della Juventus è stato l’ospite d’onore della tappa della Junior Tim Cup presso l’oratorio Don Guanella. Un’occasione speciale per parlare non solo di tattica e gol, ma di educazione, regole e valori. L’importanza dell’oratorio: “Scuola di vita”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Del Piero analizza Napoli Juve: «Sarà una grande partita, hanno grandissima ambizione. La classifica dei bianconeri è meno brillante ma…»

