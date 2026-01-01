Spariscono bonus giovani under 35 e bonus donne il governo li cancella dal decreto Milleproroghe

Il governo ha deciso di eliminare dal decreto Milleproroghe il rinnovo per il 2026 del bonus giovani under 35 e del bonus donne, due strumenti che incentivano l’assunzione di queste categorie. La riforma, che inizialmente prevedeva la proroga, non include più tali misure, modificando così il quadro delle agevolazioni per i datori di lavoro. Questa scelta riflette un cambiamento nelle politiche di incentivi occupazionali.

Nella prima versione del decreto Milleproroghe, circolata settimane fa, c'era il rinnovo per il 2026 del bonus giovani under 35 e del bonus donne: due misure che incentivano i datori di lavoro ad assumere persone in queste categorie. Ma i bonus sono spariti dal testo definitivo del decreto, pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Milleproroghe, saltano i bonus donne e giovani under 35: cosa succede ora - È saltata la proroga del bonus giovani under 35 e del bonus donne, gli incentivi per favorire l'occupazione dei giovani e delle donne in condizioni svantaggiate. leggo.it

Bonus under 35 e bonus donne, salta la proroga: assente dal Milleproroghe. Cosa succede ora - E' saltata la proroga del bonus giovani under 35 e del bonus donne, gli incentivi per favorire l'occupazione dei giovani e delle donne in condizioni svantaggiate. msn.com

