Spariscono bonus giovani under 35 e bonus donne perché il governo li ha cancellati dal decreto Milleproroghe

Il decreto Milleproroghe ha annunciato la cancellazione dei bonus giovani under 35 e bonus donne, precedentemente previsti nel testo. Nella prima versione del decreto, era prevista la proroga fino al 2026 di questi incentivi, insieme ad altri strumenti come il bonus Zes. La decisione di eliminarli rappresenta un cambiamento importante nelle politiche di sostegno dedicate a queste categorie, con possibili ripercussioni sulle iniziative in corso.

Nella prima bozza del decreto Milleproroghe c'era il rinnovo per il 2026 di bonus giovani under 35, bonus donne e bonus Zes, tra le altre cose. Ma le misure sono sparite dal testo definitivo del decreto, pubblicato in Gazzetta ufficiale. La spiegazione del governo: il taglio è dovuto solo a motivi tecnici, e saranno inseriti con un emendamento nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Spariscono bonus giovani under 35 e bonus donne, il governo li cancella dal decreto Milleproroghe Leggi anche: Dl Milleproroghe: niente più bonus giovani under 35 e donne Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Spariscono bonus giovani under 35 e bonus donne, il governo li cancella dal decreto Milleproroghe - Nella prima versione del decreto Milleproroghe, circolata settimane fa, c'era il rinnovo per il 2026 del bonus giovani under 35 e del bonus donne: due ... fanpage.it

Saltano la proroga del bonus giovani e donne - Spariscono dal Milleproroghe anche la proroga del bonus per lo sviluppo occupazionale per la Zes per il Mezzogiorno e degli incentivi sull'autoimpiego ... huffingtonpost.it

Milleproroghe, saltano i bonus donne e giovani under 35: cosa succede ora - È saltata la proroga del bonus giovani under 35 e del bonus donne, gli incentivi per favorire l'occupazione dei giovani e delle donne in condizioni svantaggiate. leggo.it

Bonus 2026, cosa resta e quali spariscono: la guida completa da asili e casa allo sport - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.