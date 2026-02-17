Il Governo annuncia un nuovo Decreto Legge Energia da circa 3 miliardi di euro, deciso per ridurre le bollette di famiglie e aziende. La misura mira a contenere i costi energetici e arriva dopo settimane di pressione da parte di associazioni e cittadini. Nei prossimi giorni, il provvedimento dovrebbe essere approvato in Parlamento, portando immediati benefici alle tasche di milioni di italiani.

Il Governo si prepara a varare nei prossimi giorni un Decreto Legge Energia da 2,5-3 miliardi di euro, un intervento che punta a dare ossigeno a famiglie e imprese schiacciate dal peso delle bollette. Un segnale atteso, in un momento in cui il costo dell’energia continua a correre: a gennaio 2026 il prezzo dell’elettricità sul mercato all’ingrosso è stato del 15% più alto rispetto alla media del 2025, spinto dalle tensioni geopolitiche che agitano petrolio e gas. Tra le misure allo studio ci sono sconti in bolletta per le famiglie con Isee più basso che oggi non rientrano nel bonus sociale. Un passo importante verso chi fatica ad arrivare a fine mese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Energia, sforbiciata alle bollette: "Bene il decreto, servono riforme"

Le aziende italiane chiedono al governo di approvare il decreto bollette entro febbraio.

Octopus Energy denuncia un decreto sulle bollette energetiche, perché ritiene che gli aiuti siano troppo pochi e che il finanziamento venga distribuito in modo ingiusto tramite le tasse.

