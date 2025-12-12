Fonti rinnovabili via libera alla realizzazione di 7 mega impianti del Foggiano | tutti i progetti
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la Valutazione di Impatto Ambientale per 11 progetti di impianti da fonti rinnovabili in provincia di Foggia. Tra questi, sette sono di grande scala, mirati alla produzione di energia sostenibile, segnando un passo importante nello sviluppo delle energie rinnovabili nella regione.
Il Consiglio dei Ministri ha formalizzato il parere favorevole, con valore di Valutazione di Impatto Ambientale, per la realizzazione di undici progetti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Con il provvedimento è stato sbloccato un ingente volume di investimenti concentrati.
Fonti rinnovabili, via libera alla realizzazione di 7 mega impianti del Foggiano: tutti i progetti - Troia, San Severo, Torremaggiore, Cerignola, Ascoli Satriano, San Marco in Lamis e Rignano Garganico i comuni dove verranno realizzati gli impianti di agrivoltaico e agro-
