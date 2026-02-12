Nuovo bonus bollette da 55 euro a chi spetta e da quando | le novità in arrivo nel decreto Energia in Cdm

Dopo mesi di attese, il decreto Energia dovrebbe ottenere l’ok definitivo al Consiglio dei ministri la prossima settimana. Sarà presto possibile, quindi, conoscere i dettagli su chi potrà ricevere il nuovo bonus da 55 euro e quando partirà ufficialmente. La misura mira ad aiutare le famiglie a fronteggiare i rincari delle bollette energetiche, ma ancora non sono stati definiti tutti i criteri di accesso. La data ufficiale di partenza e le modalità di richiesta saranno rese note a breve.

Dopo mesi di rinvii, il decreto Energia sarebbe in dirittura d'arrivo al Consiglio dei ministri della prossima settimana. Lo ha annunciato il ministro Pichetto Fratin. Questo significa che arriverà anche il via libera al bonus da 55 euro all'anno sulla bolletta della luce per le famiglie vulnerabili che rispettano i requisiti. Ecco cosa sappiamo.

