Assistenti di lingua italiana all’estero 2026 27 | domande dal 5 febbraio al 5 marzo Chi può partecipare AVVISO

La scuola italiana apre le porte all’estero. Dal 5 febbraio al 5 marzo sarà possibile presentare domanda per partecipare al programma di assistenti di lingua italiana in istituzioni scolastiche straniere, per l’anno scolastico 20262027. La Direzione generale per gli affari internazionali del Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’avviso ufficiale, che spiega chi può candidarsi e come fare.

I posti disponibili saranno assegnati in base ad accordi bilaterali tra l’Italia e i Paesi partner, secondo modalità già consolidate. L’attività dell’assistente si svolge per circa otto mesi, con un impegno medio di 12 ore settimanali. Il compenso varia a seconda della destinazione ed è attualmente in fase di aggiornamento. Il numero esatto dei posti sarà definito dalle autorità dei Paesi ospitanti nel corso dell’anno, ma si riportano, come riferimento, le assegnazioni relative all’anno scolastico precedente: Per l’anno scolastico 20262027 non sarà possibile presentare domanda per la Spagna. L’assistente affianca i docenti locali di lingua italiana, contribuendo alla diffusione della lingua e cultura italiana.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L'INPS ha aperto il bando per i Corsi di lingua all'estero 2026, destinato agli studenti delle scuole superiori.

L'INPS ha aperto il bando Estate INPSieme Estero 2026, dedicato agli studenti delle scuole superiori iscritti nell'anno scolastico 20252026.

