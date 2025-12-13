Juventus Women Napoli 0-0 LIVE | rischiano Kullberg e De Jong

Nella nona giornata di Serie A Women, Juventus Women e Napoli si affrontano in un match senza reti, terminato 0-0. La sfida, ricca di tensione e occasioni, mette in evidenza le prestazioni delle squadre e le possibili conseguenze per le giocatrici Kullberg e De Jong, sotto rischio di sanzioni. Ecco tutti i dettagli e gli aggiornamenti live.

di Mauro Munno Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la nona giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Nona partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha appena conquistato i playoff in UWCL. A Biella arriva il Napoli che è una delle principali rivelazioni del campionato: le bianconere non possono perdere altri punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Napoli 0-0: sintesi e moviola. 11? Malinteso Kullberg-De Jong – Rischiano il pasticcio sull’uscita del portiere olandese e la pressione di Floe. Juventusnews24.com Juventus Women-Napoli in diretta: orario, formazioni e dove vedere in tv la Serie A femminile - Il match tra Juventus Women e Napoli, in programma sabato 13 dicembre alle ore 12. tuttosport.com

