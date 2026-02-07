Como Juventus Women 0-2 | Carbonell-Krumbiegel e De Jong per la terza di fila in campionato

Questa sera a Como la Juventus Women ha conquistato la terza vittoria di fila in campionato, battendo le padrone di casa 2-0. Carbonell e Krumbiegel hanno segnato nel primo tempo, mentre De Jong ha chiuso la partita nei minuti finali. La squadra di casa ha provato a reagire, ma non è riuscita a trovare la rete. La Juve mantiene così il suo ritmo e rafforza la posizione in classifica.

di Mauro Munno Como Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di Serie A Women. Tredicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che attraversa un buon momento di forma e si è rinforzata sul mercato. Le bianconere fanno visita al Como Women in una gara che potrebbe permettere alle bianconere di accorciare ancora dalla vetta della classifica, ora distante sei lunghezze. Como Juventus Women 0-2: sintesi e moviola. 81? Gol Krumbiegel – Thomas trova il fondo sulla destra e crossa. Dopo una deviazione di Howard arriva come un treno Krumbiegel che spinge in rete di testa 77? Tiro Vangsgaard – Primo tentativo rimpallato e poi altra conclusione che sibila vicina al palo alla sinistra di Gilardi 72? Gol annullato alla Juve – Pinto insacca di testa sul cross di Godo che si era liberata con una spallata di Cecotti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Como Juventus Women 0-2: Carbonell-Krumbiegel (e De Jong) per la terza di fila in campionato Approfondimenti su Como JuventusWomen Juventus Women Napoli 0-0 LIVE: De Jong dice no a Floe, Carbonell vicina al gol INTERVALLO La partita tra Juventus Women e Napoli termina senza reti, con un 0-0 che lascia tutto in bilico in vista del ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile. Como Juventus Women 0-0 LIVE: De Jong dice no a Nischler La partita tra Como e Juventus Women finisce a reti inviolate. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Como JuventusWomen Argomenti discussi: Serie A Women | Juventus Women-Sassuolo | La partita; Women | Massimiliano Canzi presenta Como-Juventus; Roma frenata 3-3 dal Parma, Inter e Juventus vincono e accorciano. Per il Milan successo e 4° posto; Parma - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT. Como-Juventus Women 0-030'- Girelli!! Tiro da buona posizione su servizio di Beccari, palla che finisce però a lato. 26'- Bergesen!! Altra conclusione da fuori da parte delle giocatrici ... tuttojuve.com Serie A femminile, le statistiche pre gara di Como-Juventus Women: bianconere k.o nelle ultime 4 di campionato giocate contro squadre lombardeLa Juventus, sul proprio sito ufficiale, analizza le statistiche pre gara relative al match di Serie A femminile che le Women giocheranno oggi pomeriggio, a partire dalle 15:00, sul campo del ... tuttojuve.com Vi aspettiamo domani allo Stadio Ferruccio per Como Women - Juventus! Biglietti disponibili nel link in bio. #ComoWomen #FCCW #FCComoWomen #SerieAWomenAthora facebook Kamaldeen #Sulemana era considerato cedibile a gennaio, a un passo da #Napoli e #Roma. Poi la cessione di #Lookman ne ha bloccato l'uscita Con il #Como è entrato a sorpresa firmando le due grandi occasioni dell' #Atalanta. Oggi segna il gol del 2-0 all x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.