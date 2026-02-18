De Bruyne torna a Napoli | inizio del processo per rivederlo giocare sul campo
Kevin De Bruyne torna a Napoli dopo l’avvio del percorso di riabilitazione, che mira a farlo tornare in campo il prima possibile. La sua presenza a Castel Volturno il 16 febbraio segnala l’inizio di una fase importante del recupero, dopo mesi di stop forzato a causa dell’infortunio. La squadra si prepara ora a monitorare da vicino il progresso del fantasista belga, che si mostra determinato a tornare ai livelli precedenti.
"> Seconda fase della riabilitazione: il fantasista atteso a Castel Volturno di Cristiano Vella, lunedì 16 febbraio 2026, alle 15:29 Il Rientro di Kevin De Bruyne: Un Momento Atteso. Napoli. Il conto alla rovescia per il ritorno di Kevin De Bruyne si avvicina alla fine. Dopo mesi di silenzio e riabilitazione nel suo paese d’origine, il Belgio, il fuoriclasse è pronto a riprendere il suo posto sul campo a Castel Volturno. Questa non è semplicemente una questione di recupero fisico, ma la riacquisizione di un giocatore che può riportare nuova linfa al Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
De Bruyne, rivederlo in campo a fine febbraio sarebbe tanto. Anguissa sta per rientrareSecondo quanto riportato da Repubblica Napoli con Marco Azzi, il ritorno di De Bruyne in campo a fine febbraio rappresenterebbe un passo importante per il Napoli.
Napoli, quando torna De Bruyne: l’ultimo aggiornamento fa chiarezza sul rientroA Napoli si aspetta il ritorno di Kevin De Bruyne.
DE BRUYNE torna nello stadio del MAN CITY: guardate KDB e gli azzurri all'Etihad Stadium
Argomenti discussi: Che fine ha fatto De Bruyne? Dall'infortunio di ottobre nessuna traccia a Napoli...; Napoli, De Bruyne pronto a tornare in Italia; De Bruyne, serve ancora tempo e cautela: ecco quando potrebbe tornare a disposizione; Si rivede De Bruyne! Il belga sta per tornare in Italia: i tempi di recupero – CdS.
De Bruyne torna a Napoli: inizio del processo per rivederlo giocare sul campo.Ora, dopo tanta attesa, De Bruyne è atteso a Castel Volturno per avviare la seconda fase del processo di recupero. Varcare nuovamente i cancelli del quartier generale del Napoli segnerà la fine del ... napolipiu.com
De Bruyne, novità sull’infortunio: ora si può fare una proiezione sul suo ritornoDe Bruyne rientra a Napoli dopo l’infortunio: recupero graduale e tempi lunghi. Conte attende il belga senza forzare il ritorno in campo. napolicalciolive.com
Dopo mesi e mesi di attesa, finalmente ci siamo! Ecco quando torna Kevin De Bruyne: https://bit.ly/3OJ6SUm facebook
Tra questa settimana e la prossima #KDB dovrebbe tornare in Italia per continuare la riabilitazione, il rientro in campo si avvicina x.com