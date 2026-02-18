Kevin De Bruyne torna a Napoli dopo l’avvio del percorso di riabilitazione, che mira a farlo tornare in campo il prima possibile. La sua presenza a Castel Volturno il 16 febbraio segnala l’inizio di una fase importante del recupero, dopo mesi di stop forzato a causa dell’infortunio. La squadra si prepara ora a monitorare da vicino il progresso del fantasista belga, che si mostra determinato a tornare ai livelli precedenti.

"> Seconda fase della riabilitazione: il fantasista atteso a Castel Volturno di Cristiano Vella, lunedì 16 febbraio 2026, alle 15:29 Il Rientro di Kevin De Bruyne: Un Momento Atteso. Napoli. Il conto alla rovescia per il ritorno di Kevin De Bruyne si avvicina alla fine. Dopo mesi di silenzio e riabilitazione nel suo paese d’origine, il Belgio, il fuoriclasse è pronto a riprendere il suo posto sul campo a Castel Volturno. Questa non è semplicemente una questione di recupero fisico, ma la riacquisizione di un giocatore che può riportare nuova linfa al Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - De Bruyne torna a Napoli: inizio del processo per rivederlo giocare sul campo.

De Bruyne, rivederlo in campo a fine febbraio sarebbe tanto. Anguissa sta per rientrareSecondo quanto riportato da Repubblica Napoli con Marco Azzi, il ritorno di De Bruyne in campo a fine febbraio rappresenterebbe un passo importante per il Napoli.

Napoli, quando torna De Bruyne: l’ultimo aggiornamento fa chiarezza sul rientroA Napoli si aspetta il ritorno di Kevin De Bruyne.

DE BRUYNE torna nello stadio del MAN CITY: guardate KDB e gli azzurri all'Etihad Stadium

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.