A Napoli si aspetta il ritorno di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, fermo da ottobre per una lesione muscolare, ha subito un intervento dopo il rigore segnato contro l’Inter. Ora, le ultime notizie indicano che potrebbe tornare presto in campo, ma ancora non c’è una data ufficiale. I tifosi sono in trepidazione, sperando di riabbracciarlo al più presto.

Continua a tenere banco in casa Napoli la questione Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga è ai box dal 25 ottobre, a causa di una grave lesione muscolare, con conseguente operazione, dopo il rigore segnato nel big match contro l’Inter. Il rientro dell’ex Manchester City non è ancora dietro l’angolo, ma la sensazione è che non bisognerà aspettare ancora per molto. Nelle ultime ore sono arrivati importanti aggiornamenti sulle condizioni di KDB. Ecco quando dovrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte. Infortunio De Bruyne: possibile rientro in campo per fine marzo. Nella sua edizione odierna, La Repubblica ha fatto il punto della situazione De Bruyne. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, quando torna De Bruyne: l'ultimo aggiornamento fa chiarezza sul rientro

Approfondimenti su Napoli Kevin De Bruyne

Il direttore sportivo Manna ha fornito aggiornamenti sui tempi di recupero di De Bruyne e Lukaku, infortunati rispettivamente in casa Napoli.

In casa Napoli si discute sulle condizioni di Kevin De Bruyne, recentemente tornato in gruppo.

Ultime notizie su Napoli Kevin De Bruyne

