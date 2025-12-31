de bruyne rivederlo in campo a fine febbraio sarebbe tanto anguissa sta per rientrare

Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli con Marco Azzi, il ritorno di De Bruyne in campo a fine febbraio rappresenterebbe un passo importante per il Napoli. Anche Anguissa sta per rientrare, rafforzando la rosa in vista delle prossime partite. La situazione degli infortunati continua a essere monitorata, con l’obiettivo di recuperare al più presto i giocatori chiave e garantire una rosa competitiva.

Repubblica Napoli, con Marco Azzi, fa il punto sugli infortunati del Napoli. Di Lukaku abbiamo già detto: i tempi di recupero si sono dilatati. Repubblica scrive anche di De Bruyne, Anguissa e Gilmour: A Castel Volturno si naviga a vista e nemmeno Conte si è sbilanciato sulla sorte del suo pupillo, ko dalla vigilia di Ferragosto per un infortunio muscolare assai grave. Il giocatore aveva preferito evitare in estate l’intervento chirurgico e ha optato per una terapia conservativa, che impone pazienza. È invece finito subito sotto i ferri il suo connazionale Kevin De Bruyne, sparito dai radar dopo il ko con l’Inter e operato ad Anversa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

