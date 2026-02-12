La prima intervista televisiva di Gisèle Pelicot mette in luce una storia drammatica e difficile. Dopo anni di silenzio, la donna racconta il suo calvario, invitando le vittime a non vergognarsi mai di chiedere aiuto. La sua testimonianza arriva in un momento in cui si cerca di sensibilizzare su episodi di abuso e violenza domestica, mettendo in evidenza il coraggio di chi decide di parlare.

La storia è tristemente nota a tutti: per dieci anni, Dominique Pelicot ha drogato e sedato sua moglie, Gisèle Pelicot, invitando in casa sconosciuti, contattati online, per abusare di lei, mentre era priva di sensi. Al termine del processo contro di lui e contro gli altri uomini coinvolti, i giudici hanno condannato l’uomo a vent’anni di carcere, e i suoi complici a simili pene detentive. Suo malgrado, Gisèle è diventata un simbolo mondiale di coraggio e lotta alla violenza di genere, comparendo in tribunale e affrontando a viso aperto l’ex marito e agli oltre cinquanta uomini che l’hanno violentata per circa un decennio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La prima intervista televisiva di Gisèle Pelicot: «Il mio messaggio di speranza a tutte le vittime è: non vergognatevi mai»

Approfondimenti su Gisèle Pelicot

Nella sua prima intervista televisiva, Gisèle Pelicot si è aperta raccontando l’incubo che ha vissuto per quasi dieci anni.

Gisèle Pelicot, una donna francese di 72 anni, ha deciso di parlare dopo decenni di silenzio.

Ultime notizie su Gisèle Pelicot

