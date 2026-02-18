Danza il Teatro di San Carlo annuncia la scomparsa di Anna Razzi

Il Teatro di San Carlo di Napoli annuncia, con immenso dolore, la scomparsa di Anna Razzi, direttrice della Scuola di Ballo dal 1990 al 2015 poi presidente onoraria nonchè direttrice del Corpo di Ballo dal 2006 al 2009. Già prima ballerina del Teatro alla Scala, ha incarnato l'eccellenza e il prestigio della grande tradizione tersicorea italiana. La sua eleganza, la sua determinazione e il suo amore per l'arte resteranno esempio e ispirazione. Ai suoi cari e a tutta la comunità artistica le più sentite condoglianze", scrive in una nota il San Carlo.