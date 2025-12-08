Napoli 2500 annuncia Partenope | al Teatro San Carlo debutto assoluto dell’unica opera lirica di Ennio Morricone

Il Teatro di San Carlo di Napoli ospita il debutto assoluto di

Il Teatro di San Carlo e il Comune di Napoli annunciano il debutto assoluto di Partenope di Ennio Morricone, anteprima gratuita l’11 dicembre per Napoli2500 Oltre all’anteprima due recite ufficiali, venerdì 12 e domenica 14 dicembre. Vanessa Beecroft firma una regia inedita per l’unica opera lirica scritta da Ennio Morricone, pubblicata da SZ Sugar Napoli Restituire ai cittadini i luoghi che custodiscono la storia della città. È con questo spirito, già affermato con l’omaggio inaugurale a Eduardo, che le celebrazioni di Napoli2500 del Comune di Napoli e il Teatro di San Carlo rinnovano un impegno preciso: rendere accessibili e condivisi i simboli culturali napoletani. 🔗 Leggi su Parlami.eu