Danilo Restivo killer di Elisa Claps indagato per un femminicidio in Inghilterra riaperto un cold case

Danilo Restivo, condannato per l’omicidio di Elisa Claps, è ora sotto inchiesta per un nuovo femminicidio in Inghilterra, dove gli investigatori hanno riaperto un caso irrisolto. La polizia britannica ha ricostruito il delitto di Heather Barnett, uccisa nel 2002, e sta analizzando nuovi elementi che potrebbero collegare Restivo alla vicenda. La decisione arriva dopo una serie di approfondimenti e testimonianze che coinvolgono l’ex detenuto italiano, già condannato per un’altra tragedia.

Non solo Elisa Claps e Heather Barnett: i riflettori su Danilo Restivo si riaccendono per un altro femminicidio. Chi ha memoria ricorderà il caso Jong-Ok Shin, la studentessa sudcoreana uccisa il 12 luglio 2002 a Bournemouth, nel Regno Unito. Per il suo assassinio è stato condannato Omar Benguit, ma negli anni non sono mancati i dubbi sulle indagini svolte. Ora un'inchiesta giornalistica potrebbe ribaltare il corso delle cose.