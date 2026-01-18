Rapina al supermercato minacciano la cassiera con un' arma e scappano con i soldi

Nella serata di sabato 17 gennaio, un supermercato di Rivotorto di Assisi è stato teatro di una rapina. Due malviventi hanno minacciato la cassiera con un’arma e si sono impossessati del denaro presente in cassa, per poi fuggire. L’episodio si è verificato poco prima della chiusura dell’attività commerciale, creando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

