Rapina al supermercato minacciano la cassiera con un' arma e scappano con i soldi
Nella serata di sabato 17 gennaio, un supermercato di Rivotorto di Assisi è stato teatro di una rapina. Due malviventi hanno minacciato la cassiera con un’arma e si sono impossessati del denaro presente in cassa, per poi fuggire. L’episodio si è verificato poco prima della chiusura dell’attività commerciale, creando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.
Rapina in un supermercato di Rivotorto di Assisi. È successo nella prima serata di sabato 17 gennaio, poco prima della chiusura dell'esercizio commerciale. Da quanto ricostruito dai carabinieri due uomini, attorno alle 19.00, sono entrati a volto coperto all'interno del supermercato, minacciando. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Rapinatore solitario al supermercato. Spintona la cassiera e fugge con i soldi
Leggi anche: Rapina choc alle Poste di Stagno: armati di pistola e con il passamontagna, minacciano i dipendenti e scappano con migliaia di euro
Rapina al supermercato, minaccia la cassiera e via con il bottino; Rapina nel supermercato con bottino da 500 euro: arriva la condanna; Perugia, ruba alla cassa del supermercato e aggredisce la cassiera: arrestato 40enne; Rapina al supermercato, magro bottino.
Perugia, rapina in un supermercato: arrestato 40enne. Cassiera ferita lievemente - Un uomo di 40 anni è stato arrestato giovedì mattina a Perugia perché ritenuto responsabile di una rapina avvenuta all’interno di un supermercato di via Annibale Vecchi, a Elce. umbria24.it
Rapina e cassiera aggredita a Perugia, ladro catturato e consegnato alla polizia dai clienti "eroi" - Un 40enne è stato arrestato a Perugia per rapina dopo aver aggredito una cassiera e tentato la fuga, bloccato dai clienti e dalla Polizia. virgilio.it
Ruba 310 euro dalla cassa di un supermercato e aggredisce la cassiera: arrestato un 40enne - Un uomo di 40 anni si era avvicinato alla cassa del supermercato per attendere l'apertura del registratore e sottrarre 310 euro. corrieredellumbria.it
Rapina in un supermercato di Perugia: arrestato un uomo di 40 anni. È successo ieri mattina in un esercizio commerciale di via Annibale Vecchi, dove un uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha rubato circa 300 euro dalla cassa e ha aggredito la cassiera che - facebook.com facebook
Perugia, rapina in un supermercato: arrestato 40enne. Cassiera ferita lievemente x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.