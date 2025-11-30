Rapinatore solitario al supermercato Spintona la cassiera e fugge con i soldi
RIVOTORTO – Indagini in corso, da parte della Polizia di Stato di Assisi, per individuare il rapinatore solitario che, nella serata di giovedì, poco prima dell’ora di chiusura, si è impossessato dell’incasso del supermercato Conad City. L’uomo ha preso un vasetto di yogurt dagli scaffali si è avvicinato facendo finta di pagare. Quando la cassiera ha aperto la cassa per dargli il resto, l’uomo si è avvicinato alla donna, l’ha spintonata con forza e con la mano ha arraffato le banconote presenti all’interno del cassetto – il bottino è da quantificare, ma si tratterebbe di qualche migliaio di euro - e si è dato alla fuga inseguito da un dipendente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
