Questo articolo esplora come i profumi possano riflettere aspetti della psiche, attraverso l’esperienza di Alberto Anselmi, fondatore di La Serra Profumi. Si tratta di un approccio innovativo che unisce fragranze e salute mentale, offrendo una nuova prospettiva sul mondo dei profumi e sul loro impatto emotivo. Un'intervista che illumina il legame tra fragranze e benessere psicologico.

Ricordo ancora la prima volta che mi parlarono di Alberto Anselmi, founder di La Serra Profumi. Era il 2024 e il brand stava iniziando a muovere i primi passi nella nicchia, attirando attenzione per una scelta creativa radicale: raccontare profumi attraverso la salute mentale. Non come claim pubblicitario, non come provocazione gratuita, ma come dispositivo narrativo per rendere percepibile ciò che normalmente resta inesprimibile. A colpire era soprattutto il pudore con cui Alberto trattava il tema: senza banalizzarlo, senza estetizzarne la sofferenza, cercando invece di tradurne le tensioni in forme olfattive. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Profumi che raccontano la psiche: due gin tonic, uno psicologo clinico, un’intervista

Approfondimenti su LaSerra Profumi

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su LaSerra Profumi

Argomenti discussi: 5 profumi sotto i 50 euro che durano a lungo e lasciano la scia; Profumi Valentino: storia, fragranze iconiche e novità della Maison; Economici, intensi e sensuali: i 5 profumi arabi da non perdere; Amouage Essences: il tempo diventa profumo.

Mini guida di San Valentino, dai profumi al make-up: la selezione beauty che mette tutti d’accordoChe sia per sorprendere la persona amata o per ricordare a qualcuno quanto vale, questa beauty gift guide è un invito ad amarsi. Perché l’amore passa anche da un profumo che fa sorridere, da una ... 361magazine.com

Profumi per San Valentino: i migliori match di fragranze per lei e per luiFragranze contemporanee che riscrivono il femminile e il maschile, tra codici classici e twist moderni: come abbinare il profumo a quello della propria metà ... vogue.it

Tagli selezionati, profumi autentici, sapori che raccontano la tradizione! Da noi gli affettati sono una cosa seria - facebook.com facebook