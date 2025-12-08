Alessandro Baricco e la sua Notte Eretica in discoteca | Bach e gin tonic tra sacro e profano

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Baricco ha scelto la discoteca IlMuretto di Jesolo per presentare la sua Breve storia eretica della Musica Classica. Lo scrittore ha portato Mozart, Bach e Beethoven nel tempio della dance italiana. Bach e gin tonic con più di mille persone. Le presentazioni letterarie non sono mai state così vive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

