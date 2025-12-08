Alessandro Baricco e la sua Notte Eretica in discoteca | Bach e gin tonic tra sacro e profano

Alessandro Baricco ha scelto la discoteca IlMuretto di Jesolo per presentare la sua Breve storia eretica della Musica Classica. Lo scrittore ha portato Mozart, Bach e Beethoven nel tempio della dance italiana. Bach e gin tonic con più di mille persone. Le presentazioni letterarie non sono mai state così vive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

**Alessandro Baricco- Iliade**, Feltrinelli, 2004 La guerra, un argomento attuale che stiamo vivendo angosciosamente e che ha origini lontane nella storia. Omero, il Poeta, dà inizio al suo canto insuperabile sulla fine di Troia. L’Iliade è una storia di guerra sen - facebook.com Vai su Facebook

Alessandro Baricco e la sua Notte Eretica in discoteca: Bach e gin tonic tra sacro e profano - Alessandro Baricco ha scelto la discoteca IlMuretto di Jesolo per presentare la sua Breve storia eretica della Musica Classica ... Lo riporta fanpage.it