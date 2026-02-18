Dall’eleganza dei classici italiani alla forza del pop internazionale passando per messaggi di libertà e inclusione | il ghiaccio racconta arte cultura e politica

Amber Glenn, pattinatrice americana, ha dichiarato di essere rimasta senza parole dopo aver ricevuto un video di sostegno da Madonna. La cantante ha deciso di inviarle il messaggio per incoraggiarla in vista delle prossime competizioni. La scena si è svolta durante una gara di pattinaggio artistico, attirando l’attenzione di molti fan sui social. La sorpresa della giovane atleta ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati, che hanno condiviso il video online. La collaborazione tra sport e musica continua a sorprendere il pubblico.

«S ono completamente sotto shock», così ha reagito la pattinatrice Usa Amber Glenn dopo aver ricevuto un video di incoraggiamento da, niente poco di meno che, Madonna. L'americana, in corsa per la medaglia nonostante una brutta caduta che le è costata il 13° posto in classifica, ha scelto di danzare sulle note di Like a Prayer di Madonna: una scelta artistica e politica, intesa come inno alla libertà di espressione e alla diversità. Amber Glenn durante il programma corto di pattinaggio singolo femminile a Milano Cortina 2026. (Foto di Tang XinyuVCG via Getty Images) Alla fine degli anni '80, quando uscì Like a Prayer, la Chiesa cattolica criticò pubblicamente Madonna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dall'eleganza dei classici italiani alla forza del pop internazionale, passando per messaggi di libertà e inclusione: il ghiaccio racconta arte, cultura e politica