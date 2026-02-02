Ex detenuti italiani raccontano | Siamo stati strumentalizzati la nostra libertà scambiata per politica internazionale

Alberto Trentini, ex detenuto italiano in Venezuela, ha raccontato di aver vissuto una situazione difficile e ingiusta. Dopo 423 giorni in carcere, dice di essere stato usato come strumento in un gioco politico tra paesi. Trentini ha parlato in diretta a “Che tempo che fa”, spiegando come la sua libertà sia stata scambiata per questioni di politica internazionale, lontano dalla semplice vicenda personale.

