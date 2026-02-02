Ex detenuti italiani raccontano | Siamo stati strumentalizzati la nostra libertà scambiata per politica internazionale
Alberto Trentini, ex detenuto italiano in Venezuela, ha raccontato di aver vissuto una situazione difficile e ingiusta. Dopo 423 giorni in carcere, dice di essere stato usato come strumento in un gioco politico tra paesi. Trentini ha parlato in diretta a “Che tempo che fa”, spiegando come la sua libertà sia stata scambiata per questioni di politica internazionale, lontano dalla semplice vicenda personale.
Alberto Trentini, ex detenuto italiano liberato dopo 423 giorni di carcere in Venezuela, ha raccontato in diretta a Che tempo che fa di essere stato trattato come una pedina in un gioco politico internazionale. Arrestato il 15 novembre 2024 durante un’operazione di cooperazione umanitaria a Caracas, Trentini è stato rilasciato il 12 gennaio 2026, dopo un periodo di detenzione segnato da isolamento, interrogatori prolungati e pressioni psicologiche. Il suo racconto, sottolineato con tono di dolore ma anche di lucidità, rivela un’esperienza che va ben oltre la semplice detenzione: si tratta di una condizione di incertezza totale, in cui la libertà di un individuo è stata messa in gioco come moneta di scambio in un’arena diplomatica invisibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu
