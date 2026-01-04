La grande onda di Kanagawa | dall' arte ukiyo-e alla cultura pop

“La Grande Onda di Kanagawa” di Hokusai è un’icona dell’arte ukiyo-e, rappresentando uno dei soggetti più riconoscibili e influenti nella storia dell’arte giapponese. Questa stampa, parte della serie “Trentasei vedute del monte Fuji”, ha attraversato i confini culturali, lasciando un’impronta duratura nella cultura popolare e nell’arte contemporanea. La sua composizione e i dettagli rendono questa opera un esempio significativo dell’estetica e della tecnica dell’ukiyo-e.

Una delle opere più iconiche nel panorama artistico mondiale: “L’Onda di Kanagawa” o meglio conosciuta come “La Grande Onda di Hokusai” realizzata dall’artista omonimo che ha maggiormente rappresentato la corrente estetica dell’Ukyo-e (immagini del mondo fluttuante), affascinando e incuriosendo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

