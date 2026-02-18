Le donne cercano scarpe che combinino stile e comodità, quindi scelgono tra décolletée eleganti, sandali vintage, sabot pratici e sneaker leggere. Recentemente, molte preferiscono calzature che si adattano alle loro giornate più lunghe, come le sneaker, senza rinunciare a dettagli femminili. Un esempio sono le scarpe con tacchi sottili o i sandali con toni retrò, che aggiungono un tocco di personalità all’outfit.

Non è un segreto che tra gli accessori più desiderati dalle donne e quindi quelli su cui investire di più ci siano le scarpe. Questi oggetti del desiderio ricchi di fascino da sempre animano le fantasie fashioniste femminili. E non è necessario che si tratti per forza di una pump con tacco a stiletto. Per questo motivo, quando le it shoes primavera 2026 stanno per arrivare in boutique è sempre un bel momento. Le nuove collezioni, infatti, sono sempre una bella boccata d'aria fresca dopo il grigiore invernale. Grazie a nuove forme, silhouette, colori e dettagli che catturano l'occhio all'istante.

Dalle décolletée ultra femminili ai sandali rétro, dai sabot a tutto comfort alle sneakerine

Dalle sneakerine di raso alle décolletée classiche, dai mocassini sabot alle stringateCon l’inizio del nuovo anno, si apre un’anticipazione sulle tendenze calzature che caratterizzeranno la stagione.

