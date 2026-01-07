Con l’inizio del nuovo anno, si apre un’anticipazione sulle tendenze calzature che caratterizzeranno la stagione. Dalle sneakerini di raso alle décolletée classiche, passando per mocassini, sabot e stringate, il panorama offre una vasta scelta di stili e materiali. Un’occasione per aggiornare il proprio guardaroba con modelli versatili e senza tempo, pronti a inserirsi in diverse occasioni con eleganza e funzionalità.

Il nuovo anno è appena iniziato e già si comincia a parlare di quali saranno le tendenze moda che domineranno. In particolare, sembrano essere le scarpe 2026 a catalizzare l’attenzione. E non è difficile capire il perché. Le i t shoes sono infatti quegli accessori magici capaci in un attimo di cambiare le sorti di un outfit, sia che si punti al total look, sia che si applichi la regola della scarpa sbagliata, puntando sui contrasti. E dove bisogna cercare quando si parla di nuovi trend? Spesso questi oggetti del desiderio appaiono sulle passerelle più prestigiose per poi arrivare direttamente nello street style, conquistando in un attimo i cuori delle fashioniste. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dalle sneakerine di raso alle décolletée classiche, dai mocassini sabot alle stringate

Leggi anche: I consigli della stylist per abbinare i 5 accessori di tendenza dell’autunno 2025, dai mocassini alle borse rosse

Leggi anche: Sciopero trasporto aereo 17 dicembre, stop a voli dalle 13 alle 17, garantite le fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Perché i ballerini di danza classica rompono le scarpe prima di ballare ??