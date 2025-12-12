Parma celebra il decennale come Città Creativa Unesco della Gastronomia

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 11 dicembre, Parma ha festeggiato il decennale della sua nomina a Città Creativa UNESCO della Gastronomia. L'evento si è svolto nel Chiostro della Fontana del Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, celebrando un importante riconoscimento internazionale che sottolinea l'eccellenza e la tradizione culinaria della città.

L’11 dicembre, nel Chiostro della Fontana del Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, si è svolta la celebrazione del decennale della designazione di Parma come Città Creativa UNESCO della Gastronomia. Il riconoscimento, ottenuto nel 2015, ha designato la città come prima realtà italiana. Parmatoday.it

Parma celebra il decennale come Città Creativa Unesco della Gastronomia

parma celebra decennale citt224Parma celebra il decennale come Città Creativa Unesco della Gastronomia - L’11 dicembre, nel Chiostro della Fontana del Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, si è svolta la celebrazione del decennale della designazione di Parma come Città Creativa UNESCO della ... parmatoday.it

Immagine generica