Parma celebra il decennale come Città Creativa Unesco della Gastronomia

Il 11 dicembre, Parma ha festeggiato il decennale della sua nomina a Città Creativa UNESCO della Gastronomia. L'evento si è svolto nel Chiostro della Fontana del Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, celebrando un importante riconoscimento internazionale che sottolinea l'eccellenza e la tradizione culinaria della città.

L'11 dicembre, nel Chiostro della Fontana del Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, si è svolta la celebrazione del decennale della designazione di Parma come Città Creativa UNESCO della Gastronomia. Il riconoscimento, ottenuto nel 2015, ha designato la città come prima realtà italiana.